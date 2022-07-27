شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة الفنان محمد شرف.. تعرف على أشهر أدواره وإيفيهاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الفنان محمد شرف، الذى يعد واحدا من أبرز ممثلى الكوميديا الذين شاركوا نجوم الكوميديا فى مصر بطولة أعمالهم، قدم شرف عدداً من الأدوار المميزة خلال مشواره، وتميز بخفه دمه وأدواره المختلفة التى يقدمها فى السينما، وأبرز النجوم الذين عمل معهم محمد هنيدى وأحمد حلمى وأحمد عز وأحمد آدم ومصطفى قمروغيرهم.

توفى شرف داخل أحد مستشفيات الإسكندرية فى يوم الجمعة الموافق 27 يوليو 2018 إثر نوبة قلبية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 55 عاما.



محمد_شرف

اشتهر شرف بالعديد من الإفيهات خلال مشواره الفني، ومازالت تلك الإفيهات عالقة فى أذهان الجمهور، ولازال عندما يعرض لشرف عملا درامياً أو سينمائياً يجلس الجمهور بشغف لمشاهدته، نظراً لخفة ظله وأدائه التمثيلى المتفرد.

فيلم زكى شان للنجم أحمد حلمى جسد شرف دور "لص" استعان به حسن حسنى، لسرقة فيلا "خيرت"، وأثناء النقاش قال له شرف "طالما دخلت عالم المخدرات لازم أقعد فيه مش أقل من سنة وبعدين أحول"، وبعد القبض عليه وأثناء ضربه قال "إضرب كمان قفلهوملى باكو".

ظرف طارق

فيلم "ظرف طارق" كان شرف حاضرا بقوة بعدد من الإيفيهات حيث دخل فجأة شقة حلمى قائلا: سامو عليكو.. التلاجة فيها ميه أصل أنا جعان أوى أوى"، و"أنا إنسان وكائن يعيش ويتعايش.. وأنا مش تبع حد أنا رئيس جمهورية نفسى" و"اسمى بسيونى مراد الحيوان" واختتم جملة الإيفيهات قائلا: "واحد مصرى هيشجع إيه.. نيجيريا".

جعلتنى مجرماً

وشارك محمد شرف الفنان حلمى فى فيلم "جعلتنى مجرما" وجسد دور المعلم مشمش تاجر المخدرات، الذى يدير غرزة، وحينما تأتى الشرطة يخفى كل شىء حتى لا يتم القبض عليه.

صباحو كدب

كما شارك مع النجم أحمد آدم فى فيلم "صباحو كدب" وجسد الصديق المقرب من نعناعة الكفيف، وذراعه اليمنى، لكنه فى النهاية يكتشف أنه يغشه وكان أشهر إيفيه له فى ذلك الفيلم "ده مش لينا ده تاكسى لازق فينا".