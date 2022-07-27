شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى حفلاً غنائياً بوسط البلد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب الشعبى محمود الليثى، حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى بوسط البلد، اليوم الأربعاء، ويقدم الليثى خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشعبية التى اشتهر بها.

ويجتمع محمود الليثى بشقيقه حمادة الليثى لأول مرة في أغنية تحمل اسم "نظرة واحدة"، وهى من كلمات كلامنص وألحان حمادة الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في على شاطئ البحر بالساحل الشمالى وتظهر في الكليب الفنانة الاستعراضية أوكسانا.

ومن الأغانى التى انتهى من تسجيلها أيضا ديو جديد بعنوان "اللى أنا عشت"، من كلمات ملاك عادل، وألحان الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى، ويشاركه الغناء المطرب الشعبى رضا، وانتهى أيضا الليثى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "لأمتى"، تشاركه الغناء فيها سلمى الشيمى، والأغنية من كلمات حسن عزو، ويوسف طه، وألحان جابر النمر، وتوزيع باسم منير، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها خلال الفترة المقبلة

وكان المطرب محمود الليثى قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.