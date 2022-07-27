تزوجت في عمر الـ 12عامًا .. ريهام عبد الغفور تصدم عمرو أديب بالكشف عن عمر إبنها الأكبر.. شاهدوا صورته!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 06:50 صباحاً - صدمت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور جمهورها ومتابعيها بعمر نجلها الأكبر «يوسف»، وكشفت عن عمرها وقت زواجها الأول خلال لقائها مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج «الحكاية».

تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور عن العديد من أسرار حياتها الشخصية في أحدث ظهور لها، وأكدت أنها تزوجت لأول مرة وعمرها 12 عام فقط.

أكدت ريهام أن نجلها الأكبر يوسف عمره 21 عام ويدرس الإخراج السينمائي في كندا، أما نجلها الأصغر فاروق فعمره 10 سنوات فقط.

ريهام عبد الغفور لا تنزعج من عمر ابنها، وأكدت أنها سعيدة بأن الفارق بينهما صغير، خاصة وأنهما أصبحا أصدقاء مقربين خلال الفترة الماضية بشكل كبير.

نجل ريهام عبد الغفور يمتلك موهبة خاصة في الإخراج واختبرته من قبل في فيلم قصير ورفض وقتها الاستعانه بها كممثلة في العمل.

ريهام عبدالغفور تحسم الجدل بشأن زواجها وعمرها 12 عامًا

بدورها تصدر اسم الفنانة ريهام عبدالغفور تريند مؤشر البحث الشهير «جوجل»، وذلك بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، التي أدلت بها خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، بشأن زواجها في الثانية عشرة من عمرها، وفور تصريحاتها تساءل عدد كبير من الجمهور حول عمرها الحقيقي.

وردت الفنانة ريهام عبدالغفور، على الجدل المثار حول عمرها الحقيقة، إذ قالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا كنت بهزر يا جماعة وأكيد ما تجوزتش وأنا عندي 12 عامًا كانت دعاية وربنا يخلي أولادنا جميعًا».

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور عرض مسلسل “الغرفة 207“، المقرر عرضه مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للمسلسل، وروجت له بكلمة «قريب».

قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

الفنانة ريهام عبد الغفور تألقت مؤخرًا بأداء مميز في مسلسل وش وضهر الذي تم عرضه عبر منصة شاهد الالكترونية، وشاركها بطولة هذا العمل إياد نصار وميمي جمال وثراء جبيل وغيرهم من النجوم.

مؤخرًا كان لريهام ظهور خاص في مسلسل منعطف خطر، حيث تجسد دور والده فتاة تدعى سلمي تم قتلها في ظروف غامضة.

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