في تجربتها الأولى.. إبنة أمل عرفة والعمايري تدخل عالم الفن وتشارك في مسلسل يجمع والديها.. شاهدوا جمالها بالصور!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 05:43 صباحاً - أعلنت ابنة الممثل السوري ​عبدالمنعم عمايري​، والفنانة السورية ​أمل عرفة​، أنها ستتولى مهمة مساعد مخرج في مسلسل جديد، يحمل اسم “وصايا الصبار”، سيتم تصويره في الأيام القادمة، ويجمع والديها المنفصلين منذ سنوات.

وقد كشفت سلمى عمايري عن هذه المفاجأة، من خلال صورة العقد الذي وقعته، والتي نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها الخطوة الاولى لها في عالم الفن والتمثيل، وقررت ن تخل هذا المجال من بوابة الإخراج.

وتم الكشف أن عبد المنعم عمايري وزوجته السابقة النجمة أمل عرفة، سيظهران في هذا المسلسل كزوجين.

يُذكر أنّ إبنة الفنانة السورية أمل عرفة هي أيضًا ابنة الفنان السوري عبد المنعم عمايري، وبدا واضحًا من الأخبار كلّها أن العلاقة بين عمايري وعرفة رائعة جدًّا، على الرّغم من طلاقهما، فهما يهتمان بإبنتيهما “لي لي” و الصغرى “مريم” دائمًا.

أمل عرفة تكشف عن الصورة الأولى من عملها مع جورج خباز

من ناحية أخرى، كشفت النجمة السورية أمل عرفة عن الصور الأولى من مسلسلها الجديد الذي تتصدى لبطولته بالشراكة مع النجم اللبناني جورج خباز.

ونشرت امل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة لها من العمل وكشفت عن اسمه والذي يحمل عنوان “براندو الشرق“.

وظهرت النجمة السورية بالصورة بفستان أحمر منقط بالأبيض بالإضافة إلى قبعة من نفس قماش الفستان، وقالت أمل عرفة في تعليقها على الصورة: “براندو الشرق” عمل جديد”.

ولفتت أمل الأنظار بهذا الصور فيما عبّر عدد كبير من جمهور النجمة السورية مع الصورة معبرين عن شوقهم لمشاهدة العمل والثنائية الخاصة التي ستجمعها بالنجم جورج خباز حيث يعد النجمان من عمالقة الكوميديا في الوطن العربي.

وكان لافتاً تعليق الفنانة السورية فرح يوسف على الصورة حيث كتبت موجهة كلامها لأمل عرفة: ” قمر… بهالصورة ذكرتيني بسعاد حسني” لترد أمل على تعليق فرح يوسف بالقول: “ولا حدا بيشبهها”.

وتؤدي امل في المسلسل شخصية “سلوى” فيما لم يتم الكشف عن أية تفاصيل إضافية تتعلق بحكاية المسلسل وهو من تأليف جورج خباز وإخراج أمين درة وإنتاج شركة “الصباح” بينما سيعرض على منصة “شاهد”.

من جهة أخرى تنتظر أمل عرض مسلسلها القصير “شرف” على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة والذي يتناول موضوع جرائم الشرف ووعدت أمل الجمهور بعمل خاص وبحكاية مميزة وهو من تأليف ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب.

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