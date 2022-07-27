شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل بعد غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب رامى جمال حفلاً غنائيًا، بعد غد الجمعة 29 يوليو فى منطقة الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لجمهوره.

وطرح رامى جمال، أغنية جديدة تحمل اسم "يستاهل بوستين"، وهى نفس اسم ألبومه، وذلك بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده، أمس الإثنين، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر توما.

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية، وسيتم طرحها بشكل متتابع خلال شهرى يوليو وأغسطس، ومن أسماء الأغنيات "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف صعب"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس، أما الموزعين أحمد إبراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبد المنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.

وكان رامى جمال، قد روج لألبومه الجديد، قائلًا: «شكراً لشركتنا وشكراً لكل المبدعين وكل فرد شارك في الألبوم ده وفى كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع، وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا جاهزين ولا إيه».