غادة رجب تفقد السيطرة تمامًا على وزنها.. وتظهر بالسبحة في حفل زفاف إبنة شقيق الزعيم.. لن تصدق كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 03:50 صباحاً - ظهرت المطربة غادة رجب، في حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام شقيق الزعيم، وظهر عليها معالم الحمل في الشهور الأخيرة، كما وضعت سبحة بـ يدها.

وقالت غادة رجب “الأمومة مسئولية كبيرة جدًا بس ما قبل الزواج والأمومة كان بيتقال عليا تخنت وقتها لكن أنا فعلا حاليًا تخنت طبعا بسبب الحمل والولادة”.

وعن نيتها لعمل رجيم قالت غادة رجب “أنا مسخرة حياتى لابنتي ليلى معنديش وقت أروح جيم أو نادى، هي أولى بالوقت والصحة والمجهود ده هي أولى بكل ده، وأكيد نفسى أخس بس لما يجى وقت الخسسان، واللى بيحبنى هيسمعنى ويشوفنى على أي وضع واللى مش مبسوط يقلب القناة”.

غادة رجب في فرح إبنة شقيق الزعيم

وتابعت غادة رجب “غيابى كان بسبب الولادة والأمومة ولكن الشغل الحلو هو اللى بيفرض عليكى التواجد، لكن أنا عندى أغانى كتير والفترة الجاية هتنزل، وفى حفلات غنائية كمان، بس حاليا مجهودى وصحتى بنتى أولى بيه لأنها لسه صغيرة وعندها سنة ونص”.

غادة رجب في ضيافة ياسمين عز في برنامج “كلام الناس”

خضعت فرح ابنة المتتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، لجلسة تصوير زفافها بحديقة أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

وظهرت العروس “فرح إمام”، بفستان زفاف ملكي لمصمم الأزياء هاني البحيري والذي تواجد بصحبتها خلال جلسة التصوير مع عريسها محمود عبد النبي لإبراز أفضل شكل إطلالة لها والتي خطــ فت أنظار الحضور.

صورة من زفاف إبنة شقيق الزعيم تشهد نجوم الفن مجتمعين

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير لمشاركة المنتج الكبير عصام إمام الاحتفال بزفاف كريمته “فرح”.

شارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير المنتج عصام إمام شقيق الزعيم في الاحتفال بزفاف كريمته “فرح”، على رجل الأعمال محمود عبد النبي، وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

رغم تأكيدات المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، ووالد العروس، على تمتع النجم الكبير بالصحة الجيدة والعافية، غاب عن حفل زفاف ابنته!

زواج غادة رجب:

وكانت قد احتفلت الفنانة المصرية غادة رجب بزواجها من الشاعر عبدالله حسن في شهر يناير عام 2020 .

ورزقت الفنانة غادة رجب بمولودتها الأولى من زوجها في شهر يناير عام 2021، وأطلقت عليها اسم “ليلى”.

من هي غادة رجب؟

وغادة رجب مطربة مصرية، والدها هو الدكتور “رضا رجب” عميد المعهد العالي للموسيقى العربية وعازف الكمان المعروف، ووالدتها أيضًا خريجة كلية التربية الموسيقية، لم تدرس غادة الموسيقى أكاديميا برغم نشأتها في أسرة أكاديمية فهي حاصلة على ليسانس الآداب قسم إعلام.

بدأت غادة رجب مشوارها الغنائي في سن صغيرة عندما استمع إليها الكاتب الصحفي أحمد يونس وقدمها فى أغنية (القمح الليلة) فى عيد القمح ولم تكن قد تجاوزت التاسعة من عمرها، ثم قدمها والدها في حفلات مهرجان الموسيقى العربية ثم في حفلات ليالي التليفزيون، ثم بعد ذلك قدمها الدكتور جمال سلامة فى أوبريت (حراس الوطن) من تأليف الشاعر (عبد الرحمن الأبنودي).

ظهرت وهي طفلة في أكثر من أغنية مصورة بالثمانينيات وبداية التسعينيات ومنهم أغنية (العيد السنة دي) لحن وتوزيع والدها د. رضا رجب وكلمات د. داليا حسني، والأغنية الشهيرة (أنا من البلد دي) مع نخبة من نجوم الطرب وقتها منى عبد الغني وإيهاب توفيق وطارق فؤاد والراحل عماد عبد الحليم وابنة شقيقه النجمة أنغام وشيرين وجدي والطفل وائل سامي.

شاركت الفنانة غادة رجب فى مهرجان الأغنية الإذاعية الرابع الذي عُقد فى الأردن عام 1997، لتصدر ألبوم (أحلام البنات) عام 1998، كما شاركت الفنان كاظم الساهر في غناء دويتو، شاركت في مسلسل السندريلا عام 2006 حيث قدمت دور نجاة الصغيرة، وتوالى نشاطها الفني بعد ذلك، وطرحت ألبومها (صورتي) عام 2012.

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