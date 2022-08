شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم الرعب لـ ناتلي إيمانويل The Invitation آخر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد يوم 19 من شهر أغسطس المقبل، عرض فيلم The Drover's Wife: The Legend of Molly Johnson هو فيلم درامي غربي أسترالي من تأليف وإخراج ليا بورسيل ، والذي يشارك في بطولته روب كولينز وسام ريد وجيسيكا دي جو.

أما محبي أفلام الرعب فهم علي موعد خلال شهرأغسطس وتحديدا يوم 26 مع فيلم The Invitation، ويدور الفيلم حيث تتلقى امرأة شابة تدعى (إيفي) دعوة لحضور زفاف أحد أقاربها بمنزل فخم، وبعد ذهابها إلى هناك تكتشف حقيقة دموية مفزعة حول تاريخ عائلتها، كما تكتشف وجود مؤامرة ضدها.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جيسيكا إم. تومبسون وﺗﺄﻟﻴﻒ جيسيكا إم. تومبسون وبلير بتلر والفيلم من بطولة ناتلي إيمانويل وتوماس دورتي وستيفاني كورنيليسن وهيو سكينر وشون بيرتوي وآلانا بودين.

وكانت النجمة العالمية ناتلي إيمانويل، صاحبة شخصية "ميساندي" الشهيرة في مسلسل Game Of Thrones، قد حرصت على استعادة ذكرياتها مع أهرامات الجيزة وأبو الهول، أثناء زيارتها لمصر.

ونشرت النجمة الشهيرة صورة لها من زيارتها لأهرامات الجيزة عبر حسابها بموقع انستجرام، لتستعيد ذكرياتها مع المعالم السياحية المصرية، معبرة عن حبها لمصر بالكثير من "القلوب"، وسرعان ما حصدت على الكثير من الأعجابات وتعليقات المصريين لها بضرورة زيارتها لمصر مرة آخري.