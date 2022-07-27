شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد ونجله مارك فى ديو غنائى جديد بتوقيع أحمد عادل وعزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان إدوارد من تسجيل أغنية جديدة يشاركه فيها الغناء نجله مارك، ينوى طرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج المهندس أمير محروس، كما تعاقد إدوارد أيضا لإحياء عدد من الحفلات فى موسم الصيف بمصاحبة فرقته جيبسى منها فى الساحل الشمالى، ومنها فى شرم الشيخ.

وكان فريق جيبسى قد عاد بعد غياب أكثر من 23 عاما إلى الغناء مرة أخرى بقيادة الفنان إدوارد، حيث شارك الفريق مؤخرا في عدة حفلات، وقال إدوارد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365:"إنه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيراً عنها لافتاً إلى أن سبب التأخر هو إنشغاله بأعمال تمثيلية أخرى ولكن الحمد الله تمت وانتظرونا فى حفلات أخرى".