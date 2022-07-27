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شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد ونجله مارك فى ديو غنائى جديد بتوقيع أحمد عادل وعزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر
وكان فريق جيبسى قد عاد بعد غياب أكثر من 23 عاما إلى الغناء مرة أخرى بقيادة الفنان إدوارد، حيث شارك الفريق مؤخرا في عدة حفلات، وقال إدوارد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365:"إنه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيراً عنها لافتاً إلى أن سبب التأخر هو إنشغاله بأعمال تمثيلية أخرى ولكن الحمد الله تمت وانتظرونا فى حفلات أخرى".
أدورد واحمد عادل
وأضاف إدوارد قائلاً: "أن التمثيل هو الذى خطفنى وأبعدنى بعد توقف 23 عاماً والحمد لله قررت العودة منذ فترة وأجرينا عدة بروفات واستقرينا على الأغاني التي سأعود بها فى حفلات اللايف، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق
وفريق "الجيبسي" بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية " ليندا " "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب. ومن مؤسسى الفريق ايضا الموزع الموسيقى احمد عادل