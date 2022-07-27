فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الكبرى والجمهور : إزاي شبه بعض كده؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:43 صباحاً - احتفلت الفنانة فيفي عبده بعيد ميلاد ابنتها فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نشرت فيفي صورة لابنتها وعلقت عليها قائلة “عزة كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي وعقبال 1,000,000 سنة يا قلبي حبيبت قلب ماما بحبك اوي”.

تفاعل محبي فيفي عبده مع الصورة، وتمنوا لابنتها سنوات مليئة بالسعادة وطالبوها بالعودة للفن والتركيز في تقديم أعمال جديدة. وعلق الجمهور على الشبه الكبير بينهما وقال أحدهم :”انتو ازاي شبه بعض كده؟”

يُشار إلى أن فيفي عبده من أكثر النجمات تفاعلا على السوشيال ميديا، وتفضل دائما مشاركة جمهورها ومتابعيها بالعديد من الصور الخاصة بتفاصيل يومها، بالإضافة إلى رقصات خاصة تقدمها من منزلها أو على شاطىء البحر على أحدث الأغاني التي يفضلها جيل الشباب.

فيفي عبده تكشف حقيقة اعتزالها الرقص

وعلى صعيد آخر، كشفت الفنانة الراقصة المصرية فيفي عبده عن حقيقة الاخبار المتداولة عن اعتزالها الرقص.

وقالت فيفي عبده، خلال لقائها في برنامج “عرب وود”: “أنا لسه برقص، ما اعتزلتش الرقص، وأنا بحب الرقص جدا، حاجة بهواها، زي الأكسجين بتاعي”.

وكانت فيفي عبده قد شاركت مؤخرا مقطع فيها لها ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “عبده”، لبوسي و​محمود الليثي​.



تفاعل الجمهور مع رقصة فيفي عبده، معبرا عن كمية الطاقة الإيجابية التي تمنحها فيفي عبده لهم، من خلال المقاطع التي تنشرها، والتي دائما ما تكون مليئة بالحياة والفرح.

فيفي عبده تهنئ ابنة المنتج عصام إمام بحفل زفافها

من ناحية أخرى، هنأت الفنانة فيفي عبده، فرح ابنة المنتج عصام إمام بحفل زفافها على محمود عبد النبي.

ونشرت فيفي مقطع فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، وعلقت :”ألف مبروك للعروسين فرح عصام إمام ومحمود عبد النبي، ربنا يسعدكم ويهنيكم يارب وعقبال كل البنات والشباب يارب”.

يُذكر أن عادت فيفى عبده ، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

يشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالي” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

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