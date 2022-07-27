شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل الكينج محمد منير بعد اتهام أكرم حسنى بسرقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أكرم حسنى رد فعل الكينج محمد منير ، بعد اتهام "حسنى" بسرقة الأغنية، وحذفها من على اليوتيوب" وذلك خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى.

وقال أكرم حسنى إن الكينج محمد منير قال لى: "دول أعداء نجاح، متركزش معاهم" وأضاف: "أنا مش شاذج عشان أسرق لحن لمنير.. الكينج فنان كبير وفاهم".

من جانبه قال الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون بكلية الحقوق والخبير فى حماية الملكية الفكرية: "أي شخص من حقه استخدام التراث الفلكلورى، سواء كان كما هو أو بتصرف .. ولا يوجد أسبقية فى استخدام الفلكلور، فهو كما النهر الكل يستفيد منه .. وهذا ينطبق على الكلمات والألحان".

وواجه أكرم حسنى فور طرح أغنية "للى" اتهامات بسرقة كلمات ولحن الأغنية، حيث ظهر المطرب محمود المنسى في فيديو قال فيه: "اتفاجئت إن لحن الأغنية (كوبى بست) من أغنيتى، أنا مش طالع أتهم حد بعينه، محمد منير فنان كبير وأكرم حسنى فنان مبدع لكن أنا متمسك بحقى الأدبى جدا"، كما اتهم الشاعر عادل صابر أكرم حسنى بسرقة كلمات الأغنية وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبدوره كتب أكرم حسنى عبر حسابه على "فيس بوك" رداً على هذه الاتهامات: "تشابه جملة من الأغنية مع جملة لشاعر من جنوب مصر لا يعنى السرقة وإنما توارد أفكار طبيعي"، وأضاف: أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحا مؤقتا، أنا بكتب أغاني من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات قدمتها".

وأضاف أكرم: "كنت قبل ما استخدم لحن أى أغنية برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفاظا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية واللى يعمل كده بيتهيألى صعب يحط نفسه فى موقف زى ده، مهنتى الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغانى من باب الهواية، فأنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسى كشاعر".