شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف فواخرجي: متعطشة للعودة للعمل في مصر وعلى تواصل دائم مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، إن متشوقة ومتعطشة أن تعود للعمل في مصر، موضحة أن الظروف منعتها خلال الفترة الماضية من ذلك.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc" : "لا يوجد فنان يمكنه أن ينكر جاذبية العمل في مصر وأتمنى دائما أن أعمل في مصر، لأن الشعب المصري ذواق وهو من أهل الفن، ومصر هي تاريخ الفن".

وقالت: "لابد أن أكون دقيقة، وأن أختار عمل يناسب الناس وينال إعجابهم، وأنا كل الوقت أفكر في كيفية العودة إلى مصر، وأنا على تواصل مستمر مع زملائي هناك، ولكني حذرة للغاية في اختيار أعمالي".

وتابعت: "أنا على تواصل مع الجميع في مصر، وكل الناس ترسل لي رسائل للاطمئنان على، وأنا على تواصل كبير مع الفنان الكبير ياسر جلال، وغيره من الفنانين الكبار".