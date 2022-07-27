شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يستعد لطرح كليب أغنية "ياه على الفرحة" بعد تصويرها في المجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمد نور، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "ياه على الفرحة"، ضمن أغاني ألبومه الجديد "الحب" والكليب من إخراج المخرجة بتول عرفة، والأغنية من كلمات الشاعر محمد شكري، ألحان بينو، توزيع هادي مسرة، وتم تصويرها في العاصمة المجرية بودابست.

ونشر نور، عبر حسايه على انستجرام، صور مت تصوير الكليب، صحبها بتعليق: "قريبا.. ياه على الفرحة".



محمد نور

الأغنية يضمها الألبوم الجديد للفنان محمد نور والذي يحمل عنوان "الحب"، ومن المقرر طرح أغانيه على فترات خلال موسم صيف 2022، ويحتوى على 8 أغنيات بمشاركة عدد من أشهر الشعراء والموزعين والملحنين.

وطرح مؤخرا نور، أغنية "ماتجيش على نفسك" التى تعد إحدى أغاني ألبومه الجديد "الحب"، عبر يوتيوب، وهي من كلمات أحمد علاء، ألحان محمد نور، توزيع محمد شفيق، مكس وماستر ياسر أنور.