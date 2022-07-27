شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: محمد منير ائتمنى على أغنية "للّى".. والاتهام يتعلق بسمعتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أكرم حسنى خلال لقائه بالإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" إنه كان يتمنى أن يكون موجودا فى البرنامج من أجل الاحتفال بنجاحها، لكننى منزعج مما حدث.

وأضاف: "متعود أرد من خلال شغلى ، لكن عندما يتعلق الأمر بسمعتى كان لازم أرد بالمستندات، وده من حق الجمهور، وكمان من أجل الكينج محمد منير الذى أئتمنى على صناعة الأغنية، وأخيرا شكلى أمام أولادى واتهامى بالسرقة وده ينال من سمعتى".

وتابع: فوجئت بحذف الأغنية من اليوتيوب، رغم أنى مع حقوق الملكية الفكرية، لأنى ضد السرقة، وفيه مطرب شاب قال إنى استخدمت اللحن بتاعه، وخبراء الموسيقى والقانون هم من يفصلون فى هذا الادعاء الباطل".

وأكد أكرم حسنى: "أولا اللحن فلكلور ومستوحى من التراث الصعيدى، من حق أى شخص يستخدمه، لكن فى نفس الوقت فيه "تصرف" ورؤية فنية".

وواجه أكرم حسنى فور طرح أغنية "للى" اتهامات بسرقة كلمات ولحن الأغنية، حيث ظهر المطرب محمود المنسى في فيديو قال فيه: "اتفاجئت إن لحن الأغنية (كوبى بست) من أغنيتى، أنا مش طالع أتهم حد بعينه، محمد منير فنان كبير وأكرم حسنى فنان مبدع لكن أنا متمسك بحقى الأدبى جدا"، كما اتهم الشاعر عادل صابر أكرم حسنى بسرقة كلمات الأغنية وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبدوره كتب أكرم حسنى عبر حسابه على "فيس بوك" رداً على هذه الاتهامات: "تشابه جملة من الأغنية مع جملة لشاعر من جنوب مصر لا يعنى السرقة وإنما توارد أفكار طبيعي"، وأضاف: أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحا مؤقتا، أنا بكتب أغاني من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات قدمتها".

وأضاف أكرم: "كنت قبل ما استخدم لحن أى أغنية برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفاظا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية واللى يعمل كده بيتهيألى صعب يحط نفسه فى موقف زى ده، مهنتى الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغانى من باب الهواية، فأنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسى كشاعر".