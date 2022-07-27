شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى وريهام حجاج وآيتن عامر يهنئون خالد تاج الدين بنجاح "خشب زان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد كبير من نجوم الفن، الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين بنجاح أغنيته الجديدة "خشب زان"، والذى طرحها أمس وحققت صدى واسع ونسب مشاهدة مرتفعة.

وكتب له الفنان أكرم حسنى عبر حساب خالد على الفيس بوك، مبروك مقدماً يا حبيبى، بينما نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام:"مبروك يا خالد، الأغنية خطيرة"، وذلك مع نشر صورة لخالد من كليب الأغنية، ونشرت الفنانة آيتن عامر كليب الأغنية، وعلقت مازحة:"مبروك يا خالد، الفيلا رقم كام؟".

وطرح الشاعر الغنائى خالد تاج الدين، أغنية "خشب زان"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، على طريقة الراب، من كلماته، والذى كتبها فى أسبوعين، وهى من توزيع وميكس وماستر أمين نبيل، والفيديو كليب من إخراج أيمن نور.

وكان الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين قد طرح قبل أشهر قليلة بمشاركة الممثل والمطرب أمير صلاح الدين أغنية "آخر مترو"، من كلمات خالد تاج الدين، وتوزيع وليد شراقي، ماستر خالد عز، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، مدير تصوير مايكل فايز، وإخراج أيمن نور.