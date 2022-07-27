شكرا لقرائتكم خبر عن "كسرت قلبى يا أسطورة".. كلمات مؤثرة من أحمد الفيشاوى لوالده (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكلمات مؤثرة أحيا الفنان أحمد الفيشاوى الذكرى الثالثة لوفاة والده فاروق الفيشاوى، ونشر أحمد صورته مع والده الراحل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الأمس كانت ليلة صعبة بالنسبة لي 3 سنوات يا أبى افتقدك، كسرت قلبي وآمل ألا أستغرق وقتا طويلا لرؤيتك مجددًا"

وأضاف: أنت إنسان أسطورى ونجم أسطورى متواضع جدًا وداعًا يا صديقى العزيز أشكرك على كل شيء الفاتحة عليك إن شاء الرحمن كما كنت دائمًا تقول يا حضرة المحترم.

وتوفى فاروق الفيشاوى فى 25 يوليو 2019 عن عمر 67 عامًا بعد صراع مع السرطان.

وفى عدد من الحوارات التليفزيونية كشف فاروق الفيشاوى أنه يعشق النساء لكنه لا يصلح للزواج وبرر ذلك بقوله أنه شخصية صعبة ولا يحب القيود فهو يريد أن يعيش بحرية تامة دون قيود.

ورغم كراهيته للقيود تزوج 3 مرات الأولى من الفنانة سمية الألفى وأنجب منها أحمد الفيشاوى و"عمر" ثم تزوج من الفنانة سهير رمزى وحدث الانفصال سريعا وكانت زوجته الثالثة "نوران" من خارج الوسط الفنى.