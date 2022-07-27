شكرا لقرائتكم خبر عن الأكشن والرومانسى يفرضان نفسهما على السينما العالمية بدءًا من 5 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد شهر أغسطس عرض العديد من الأفلام المتنوعة ما بين الأكشن والدراما والكوميدي والرعب أيضا في دور السينما العالمية حول العالم، حيث يشهد 5 أغسطس المقبل عرض I Love My Dad وهو فيلم يدور في إطار كوميدي، حيث يتناول العمل قصة أب يائس ووحيد يحاول إعادة التواصل مع ابنه من جديد بعد فترة طويلة من القطيعة بينهما، على أمل إضافة معنى لحياته.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جيمس موروسيني ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جيمس موروسيني وبطولة باتون أوزوالت وجيمس موروسيني وكلوديا سوليوسكي وإيمي لانديكر وليل ريل هوري وراشيل دراتش.

أيضا يشهد يوم 5 أغسطس عرض فيلم الرعب Bodies Bodies Bodies، حيث يحتفل مجموعة من الشباب في العشرينات من العمر بإقامة حفل في منزل عائلي بعيد، وسرعان ما تنقلب الأمور حينما يتعرض أحدهم للقتل ويتسلل الشك لقلوب الجميع.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ هالينا ريجين ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ كريستين روبينين وسارة ديلاب والفيلم من بطولة آماندلا ستينبرج وبيت ديفيدسون وماريا باكالوفا وراشيل سينوت و تشيز سو واندرز وميهالا هيرولد.

ويعرض فيلم Easter Sunday يوم 5 أغسطس المقبل والذي يدور في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول اجتماع عائلي للاحتفال بعيد الفصح، ويستند العمل إلى تجارب جو كوي الحياتية والعروض الكوميدية التي يشتهر بها.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جاي شاندراسيكار وﺗﺄﻟﻴﻒ كين تشينج وبطولة جو كوي وليديا جاستون وبراندون واردل وإيفا نوبلزادة وكارلي بوب وجاي شاندراسيكار.