شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يفاجئ متابعيه بمكياج رجل عجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الفنان أحمد أمين متابعيه على "فيس بوك" بنشر صورة له فى هيئة رجل عجوز، لكنه لم يوضح إن كانت من كواليس أحد الأعمال أم لا، وعلق قائلا: "بقالى كتير قاعد فى العربية".



أحمد أمين

كان الفنان أحمد أمين، قد كشف عن تحضيره لمسلسل كارتون للأطفال وذلك من خلال حسابه على "فيس بوك" حيث قال: "طول الوقت عندى حلم مستمر إنى أرجع أعمل عمل فنى للأطفال.. وفى دماغى أفكار كتير بتتحول لمشاريع على الورق والخطط تتأجل زى مشاريع تانية كتير.. بس مع القلق اللى جوانا كلنا على ولادنا من المحتوى اللى بيتقدملهم واللى هو منغير بدايل تقريبا.. حسيت إن ده وقتها وقررت اتكل على الله.. وأشمر وأبدأ شغل فوراً".

وأضاف: "وبشكل عاجل فى مسلسل كرتون جديد للأطفال.. قريب جدًا هتتعرفوا على تفاصيل أكتر.. العمل هايكون من إنتاجى ورزقى على الله.. ويارب يطلع للنور قريب ونتعاون مع فنانين وجهات حابة فعلاً تطلع شغل يستحقه أطفالنا ومستقبلهم.. دعواتكم لأولادنا.. ربنا يحفظهم ويحفظ عقولهم".

أخر أعمال أحمد أمين كان مسلسل "جزيرة غمام" والذى عرض على قناة أون وهو من إنتاج شركة سينرجى وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقى التصويرية شادى مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون وأخرين.