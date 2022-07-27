شكرا لقرائتكم خبر عن "عائشة لا تستطيع الطيران" يفوز بجائزتين من مهرجان عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز مشروع الفيلم الروائى الطويل "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" للمخرج مراد مصطفى بجائزتين فى مهرجان عمان السينمائى الدولى.

كان مهرجان كان السينمائى الدولى بدورته الـ 75، الذى أقيم فى شهر مايو بمدينة كان الفرنسية، قد قدم المخرج مراد مصطفى، ضمن برنامج مصنع سينما العالم، وإعلان خريجى دفعة عام 2022، وهم 10 مخرجين فقط من جميع أنحاء العالم. إذ شارك فى البرنامج بفيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن".

وكشف المخرج مراد مصطفى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، قصة فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن"، الذى فاز بأكثر منحة إنتاجية خلال الفترة الأخيرة.

وقال "مراد" إن فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" يدور حول بنت صومالية، عمرها 20 سنة، تعمل فى الرعاية الصحية بمصر، ويتتبع الفيلم رحلتها فى عملها وتحركها من بيت لبيت لتقديم المساعدة للمرضى.