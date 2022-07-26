يوفنتوس يفسخ تعاقده بالتراضي مع متوسط ميدانه

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محمد الفلاح - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن رحيل نجم وسط الفريق الويلزي آرون رامسي، يأتي ذلك بعد الإتفاق مع اللاعب على تسوية كافة الأمور المادية معه، قبل رفع أسمه من قائمة الفريق فى الموسم الجديد.

يوفنتوس يفسخ تعاقده مع آرون رامسي

وتأثر مستوى اللاعب بشدة بعد خروجه معارٱ من صفوف "السيدة العجوز" إلى الدوري الإسكتلندي، لا سيما إنه لم يشارك سوء فى خمس مباريات فقط مع رينجرز الإسكتلندي، إضافة إلى تعرض اللاعب للعديد من الإصابات أبعدته فترة بعيدة عن الملاعب.

وترى إدارة الفريق أن تواجد اللاعب لن يكون مفيدا للفريق فى الموسم الجديد، بعد التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، وأن الأفضل للطرفين إنهاء العلاقة التي تربطهم سويا.



كيف سارت المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة السابقة

وحاول يوفنتوس منذ الموسم الماضي التوصل لإتفاق مع اللاعب لإنهاء عقده والتخلص من راتبه السنوي الضخم المقدر بنحو 7 ملايين يورو، إلا أن تأزم المفاوضات بين اللاعب والإدارة عطل الأمر، ليضطر النادي الإيطالي على إبقاء اللاعب ضمن صفوفه مع دفاعه عن ألوان رينجرز الاسكتلندي على سبيل الإعارة.

وأشارت تقارير إيطالية الثلاثاء أن يوفنتوس عرض على رامسي تعويضٱ بقيمة مليوني يورو، إلى أن اللاعب رفض عرض الفريق وطلب الحصول على 4 مليون يورو.

وتوسط العديد من الأطراف بين اللاعب والفريق لإنهاء العلاقة بشكل ودي وتقريب وجهات النظر، قبل أن يوافق اللاعب على الحصول على 3 مليون يورو، الأمر التي رحبت به إدارة اليوفينتوس

ماذا قدم آرون رامسي مع يوفنتوس قبل الرحيل

وظهر اللاعب بمستوى جيد للغاية فى بدايته مع الفريق عند إنضمامه للفريق الإيطالي صيف 2019، وقدم رامسي رغبة قوية فى الوصول إلى أفضل مستوياته الفنية على الإطلاق، حيث تمكن من تسجيل ستة أهداف مع الفريق وصنع مثلهما فى 70 لقاء خاضه اللاعب بقميص الفريق.

وتأثر مستوى اللاعب بشدة فى عامه الثاني مع الفريق مما دفع بيرلو مدرب الفريق فى هذا الوقت عدم الإعتماد عليه بشكل كبير، مما دفع إدارة النادي الإيطالي فى إخراج آرون رامسي على سبيل الإعارة، قبل أن يتأثر اللاعب بكثرة الإصابات التي لاحقته.