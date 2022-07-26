شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: والدى يحمل تاريخ كبير فى الفن المصري (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السيناريست عمرو محمود ياسين عن سعادته بتقديم فيلم تسجيلي عن والده بعنوان إمبراطور السينما تأليف محمد دنيا وإخراج احمد عمر الذي وجه لهم الشكر والتحية وذلك خلال الاحتفالية التي تقام لذكرى والده، كما وجه الشكر لرئيسة الاكاديمية الدكتورة غادة جبارة.

وأضاف أتمنى أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور، خاصة أن والدي من اهم الفنانين عبر تاريخ الفن المصري.

وحرص عدد من أسرة الراحل محمود ياسين على حضور احتفالية تحمل اسمه وتقام داخل أكاديمية الفنون، وحضر كل من ابناءه عمرو محمود ياسين ورانيا وشقيقه فريد وحفيده عمر محمد رياض، وغابت عن الاحتفالية زوجته الفنانة شهيرة.

وبدأت احتفالية محمود ياسين في أكاديمية الفنون بأغنية مخصصة له بعنوان فاكرينك مش ناسيينك محمود ياسين غناء هشام صلاح كلمات عنتر هلال، وبعد ذلك بدأ عرض فيلم تسجيلي بعنوان إمبراطور السينما تأليف محمد دنيا وإخراج احمد عمر.

وحضر الاحتفالية الفنانة عايدة رياض واحمد سلامة وسميرة عبد العزيز وغادة إبراهيم.

التحق محمود ياسين بكلية الحقوق في جامعة عين شمس في القاهرة، وبدأ حلم التمثيل يكبر داخله، وقبل تخرجه بسنة التحق بالمسرح القومي، حيث كان الأول في ثلاث تصفيات، وتم تعينه في المسرح القومي، وبدأ بالتمثيل على خشبة المسرح، ثم قدم عدداً من االمسلسلات الإذاعية مثل "وعاشت بين أصابعه"، و "ما بعد الأيام"، و "لست شيطانًا ولا ملاكًا"، وعدد من المسرحيات كمسرحية "عودة الغائب"، و "حدث في أكتوبر"، وعدد من المسلسلات مثل "النبي ها هنا"، و"أمير الشعراء أحمد شوقي"، وبدأ مشواره في السينما من خلال فيلم "القضية 68"، وبعده "الرجل الذي فقد ظله" ثم فيلم "3 قصص".

شارك محمود ياسين في فيلم "شيء من الخوف" عام 1969 من بطولة شادية ومحمود مرسي ويحيى شاهين وبدأ الجمهور يعرفه ثم شارك في فيلم "دخان الجريمة وبعدما أصبح من الفنانين الصاعدين بقوة في السينما وأسند له دور البطولة في فيلم "نحن لا نزرع الشوك" بجانب شادية وصلاح قابيل وانطلق بعدها نحو البطولات السينمائية.

وكان أبرز الأفلام التي قدمها بعد انطلاقته، "الخيط الرفيع" مع فاتن حمامة و"أنف وثلاث عيون" مع نجلاء فتحى وماجدة وميرفت امين، و"قاع المدينة" مع نادية لطفي و"مولد يا دنيا" مع عفاف راضى، و"اذكريني" مع نجلاء فتحي و"الباطنية" مع نادية الجندى، و"الجلسة سرية" مع يسرا، و"الحرافيش" مع صفية العمري.

قدم ما يزيد عن 150 فيلماً في مشواره منها "حكاية بنت اسمها مرمر"، "العاطفة والجسد"، "أغنية على الممر"، "امرأة سيئة السمعة"، "غابة من السيقان"، "أين عقلى"، "الوفاء العظيم"، "انتهى الحب"، "الرصاصة لا تزال في جيبى"، "شقة في وسط البلد"، "حب أحلى من الحب"، "جفت الدموع"، "لا يا من كنت حبيبى"، "أفواه وارانب"، "سونيا والمجنون"، وضاع العمر يا ولدى" وغيرها من الأفلام الهامة.

وفى الدراما قدم محمود ياسين عدداً من المسلسلات منها "ماما في القسم" مع سميرة أحمد، "وعد مش مكتوب"، "بابا في تانية رابع"، حكاوى طرح البحر"، "العصيان" بجزئيه الأول والثانى، "سوق العصر"، "رياح الشرق"، "أبى حنيفة التعمان"، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا يوم 14 أكتوبر من عام 2020.