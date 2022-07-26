شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان محمد إبراهيم يسرى بجلطة حادة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هنا إبراهيم يسرى، ابنة الفنان القدير الراحل إبراهيم يسرى، إصابة شقيقها الفنان محمد يسرى، بجلطة حادة في القلب، مشيرة إلى أن حالته الآن مستقرة وربنا ستر عليه، داعية الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وكتبت هنا، عبر ستورى حسابها على انستجرام: "ربنا سترها عليك يا حبيبي، حمد الله على سلامتك يا حبيبي قلبي"، مضيفة: "أرجوكم ادعوا لأخويا محمد يسري بالشفاء العاجل بعد إصابته بجلطة حادة في القلب".



هنا يسرى

وكان الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري، أحيا مؤخرا ذكرى ميلاد ووفاة والده الفنان الكبير الراحل إبراهيم يسري، الذى ولد يوم 20 أبريل وتوفى أيضا في نفس اليوم من عام 2015، داعيا الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

ونشر محمد، صور لوالده ولأسرته، عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "النهاردة عيد ميلاد أبويا الله يرحمه والذكرى السابعة لوفاته.. سبع سنين من غيرك عدوا كأنهم سبعين.. وحشتني أوي يا حبيبي.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويسعد روحك ويجمعني بيك علي خير يا حبيبي يا رب.. كل سنة وانت طيب يا هيما.. نسألكم الدعاء".