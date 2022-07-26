شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني من الألبوم الجديد.. آمال ماهر: انتظروا مفاجأة في حفلي القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة آمال ماهر، إن تؤهل نفسها وتستعد نفسيا ومعنويا من أجل حفلتها القادمة، موضحة أنها تشعر وكأنها أول حفلة تقيمها في حياتها، وأنها تشعر بتوتر كبير.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "في أي حفل قمت به من قبل كنت أشعر بالخوف، ولحظة لقائي بالجمهور لحظة مخيفة، لأنك تحمل مسئولية ثقتهم وحبهم وأمور كثيرة في الحسبان، وترغب في أن تكون على الوجه الأكمل لأن شغف الجمهور له ثمن".

وقالت: "هناك توتر غريب، ومن أول لحظة أرى حب الناس أهدأ لانني أشعر أنهم يحتضنوني، وسيكون هناك حاجات من الألبوم الجديد وسيكون مفاجأة، وهما أغنيتين، مع الأغاني التي يعلمها الناس، وأمور من تراثنا القديم سأغنيها وأتمنى أن يكون حفل يليق بحب الناس واحترامهم".

وتابعت: "متشوقة ومنتظرة لقاء الجمهور أكثر من انتظارهم للقائي".