شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يسافر بصحبة "مستر إكس" إلى قبرص لاختيار أماكن التصوير هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365" إنه سافر إلى قبرص لمعاينة أماكن تصوير فيلم "مستر أكس" بطولة النجم أحمد فهمى، والذى سينافس به خلال الموسم السينمائى المقبل، من إخراج أحمد رشيد، مشيراً إلى أن فريق العمل سيسافر خلال الفترة المقبلة لتصوير المشاهد الخارجية هناك.

"مستر اكس" يشارك في بطولته بجانب أحمد فهمى ، كلا من هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.