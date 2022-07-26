شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لفيلم Wakanda Forever المنتظر قبل طرحه في نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام Black Panther، بوستر جديدا للجزء المنتظر عرضه في 11 نوفمبر المقبل بدور العرض السينمائي، والذى سيأتي بعنوان Black Panther: Wakanda Forever، والذي سيشهد غياب بطل السلسلة السابق النجم تشادويك بوسمان، الذى رحل عن عالمنا بعد رحلة معاناة كبيرة مع المرض.



البوستر الجديد

وتلعب ليتيشا رايت دور شوري في فيلم البطل الخارق، وأصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.

وكان موقع هوليوود ريبورتر قد أكد أن عملية تصوير المشاهد الأخرى التى لا تتواجد فيها "رايت" ما زالت مستمرة، ليعلن المخرج ريان كوجلر عن انتهاء تصوير جميع المشاهد التي لا تضم رايت منذ فترة.

وفى سياق آخر، أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.