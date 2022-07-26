شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عمهم" يضيف 776 ألف جنيه لإيراداته أمس الإثنين فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام إيرادات بلغت 776,992 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الأثنين، لتضاف إلى ما حصده الفيلم منذ انطلاقه فى دور العرض 7 يوليو الماضى للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، لتصبح محصلة إيرادات الفيلم 32 مليون و776 ألف جنيه خلال 19 يوم عرض.

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

ويعرض بجانب عمهم فى موسم عيد الأضحى فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وفيلم "بحبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى.

ويعود محمد إمام بفيلم "عمهم" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "لص بغداد" فى عام 2020 وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.