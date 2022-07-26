“هيصة وفرحة”.. رامي عياش ينتهي من تصوير “العين بالعين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى النجم اللبناني رامي عياش من تصوير مسلسله الجديد “العين بالعين” الذي تتولى إنتاجه شركة “الصباح اخوان” لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصباح.

ونشر رامي عياش مقطع فيديو أظهر أجواء الهيصة والهيصة التي سيطرت على طاقم العمل، وعلّق عبر حسابه في “إنستغرام” قائلاً: “آخر مشهد من “العين بالعين”، وختم بكلمة “فركش” التي يتمّ استخدامها عند انتهاء تصوير أيّ عمل فنّي.

المسلسل من النوع البوليسيّ وإخراج رندا علم، وسيُعرض قريباً على منصّة “شاهد في آي بي”.

ويستعدّ عياش لطرح أغنيته الجديدة “حلوين حلوين” خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحانه وكلمات أحمد راؤول وتوزيع عمر صباغ. وكان أعلن أخيراً عن حمل زوجته داليدا بطفلهما الثالث، وكشف عن جنس المولود، وهي أنثى.