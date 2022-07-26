فن ومشاهير

جورج وسوف يخضع لعملية جراحية ويستبق الشائعات.. “أنا بخير”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استبق سلطان الطرب جورج وسوف انتشار شائعة متعلّقة بوضعه الصحي، والتي قد تُقلق جمهوره في الوطن العربي، إذ كشف عن خضوعه أخيراً لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية. 

وكتب الوسوف في تغريدة: “حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري”، مؤكداً أنّه بخير: “أنا بخير والعملية نجحت الحمد الله، إلى اللقاء في الأردن في 8 آب”.

يُذكر أنّ أبو وديع أحيا أخيراً حفلاً في قبرص، وجاء بعد حفله الأخير في ضمن “موسم جدة”، والذي أثار فيه قلق الجمهور على صحته بسبب ظهوره بوزن زائد ومستنداً إلى عكاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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