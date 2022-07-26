هيفاء وهبي تزيد صيف فرنسا سحرًا.. إطلالة رائعة في نيس!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قائمة الترند في لبنان ومصر والسعودية والإمارات وعدد من البلدان العربية، بعد أحدث ظهور لها على موقع “إنستغرام”.

وأطلت هيفاء وهبي بصورها الجديدة من مدينة نيس الفرنسية. واختارت إطلالة كاجوال أظهرت رشاقتها، إذ تألقت بفستان قصير وسكارف على رأسها في لقطات عفوية بدت فيها كعادتها في غاية الجمال والأنوثة.

وسرقت هيفاء الأنظار بإطلالتها، إذ تفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

ذكر أن هيفاء وهبي تعيش حالة من النشاط الفني المكثف، إذ تزدحم أجندتها لموسم صيف 2022 بعدّة حفلات تحييها في أكثر من بلد عربي وأجنبي. كما تحصد نجاح أغنيتها الجديدة “تيجي” التي حققت أكثر من 14 مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدورها.

أغنية “تيجي” هي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار وميكس وماسترينغ سليمان دميان. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج سليم الترك وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين، في أجواء شبابية جذّابة، تليق بالأغنية الراقصة التي انطلقت فور صدورها مبشارةً إلى نوادي السهر بفيديوهات نشرها “الفانز” وملأت السوشيل ميديا.