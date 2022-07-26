وائل كفوري بنجاح مليوني جديد لـ”ست الكل” في ساعات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى أغنية النجم اللبناني وائل كفوري الجديدة “ست الكل” بإعجاب واسع من الجمهور منذ صدورها عبر المواقع الموسيقية الكبرى منذ يومين.

وحقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد 48 ساعة فقط من صدوره على قناة وائل كفوري الرسمية بموقع “يوتيوب”، متصدّرًا المرتبة الأولى في قائمة الترند للفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”.

وتحصد أغنية “ست الكل” تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل ميديا، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الحب والغزل.

أغنية “ست الكل” هي من كلمات وألحان الفنان اللبناني سليم عساف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وجاء فيديو الأغنية بصورة عفوية وتلقائية تشبه شخصية وائل كفوري، حيث حقق هذا النمط من الأعمال المصوّرة نجاحًا كبيرًا مع “البنت القوية” التي أطلقها وائل العام الماضى.