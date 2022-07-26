نجل إدوارد يشاركه في عمل فني جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري إدوارد عن مشاركة ابنه مارك في أغنية جديدة تجمعهما، لأول مرة.

وكشف إدوارد عن تعاونه في أغنيته الجديدة مع الموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت والموزع الموسيقي أمير محروس.

ونشر إدوارد صورة له من كواليس العمل المنتظر، عبر حسابه بـ”إنستغرام”، وقد جمعته بابنه مارك وباقي فريق العمل.

يشار إلى أن إدوارد بدأ حياته الفنية بالغناء في التسعينيات مع فرقة “جيبسي”، والتي شارك في تأسيسها الموزع أحمد عادل، وحققت نجاحاً وقتها، ومن الأغاني التي اشتهرت لهم: “ليندا”، و”لايلو”، ثم انتقل إلى السينما بعد أن قدمه المخرج أسامة فوزي، من خلال فيلم “بحب السيما” عام 2004، وعقب ذلك توالت أعماله بين السينما والتلفزيون.

وكان آخر أعمال إدوارد الفنية مشاركته في موسم دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل “ملف سري”، مع كل: من هاني سلامة، وعائشة بن أحمد ومادلين طبر وشيرين وماجد المصري ونضال الشافعي وصبا الرافعي ودنيا عبدالعزيز ومحسن محيي الدين، وإيهاب فهمي ورحمة حسن ودينا وكارولين عزمي، ونبيل عيسى، ونور محمود، ومهند حسني، وعمر زكريا، ومحمود حجازي، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

كما شارك إدوارد، أيضاً مؤخراً، كضيف شرف في مسلسل “رانيا وسكينة” مع مي عمر وروبي وأحمد خالد صالح وآخرين، حيث عرض في دراما رمضان الماضي، ويعد العمل الثالث الذي يجمعه مع مي عمر، بعد تعاونهما في مسلسلَيْ: “نسل الأغراب”، و”لؤلؤ”.