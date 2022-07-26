فيديو – محمد رمضان بـ”لوك” جديد يثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان المصري محمد رمضان قرر اعتماد “لوك” جديد، وتغيير مظهره قبل إحيائه لحفل في إحدى جزر اليونان.

وأثار محمد رمضان حالة من الجدل بفيديو ترويجي لحفله باليونان، والذي نشره عبر حسابه الرسمي بـ”إنستغرام” بشكل مختلف لشعره يظهر به لأول مرة، وهو الشعر المجعد (الرستا) المربوطة، وهي ما يعرف بـ”اللوك” الأفريقي مع إزالة الشعر مع عند جنبي الرأس.

محمد رمضان يحرص، من وقت لآخر، على التغيير في إطلالات شعره من القصات والتسريحات، وأيضاً يفاجئ الجمهور بأزيائه التي يختارها بجرأة، حيث باتت البصمة الخاصة به، مثل: ترك القمصان المفتوحة، وارتداء السلاسل في العنق، وغيرهما.

يشار إلى أن محمد رمضان يستعد لإحياء حفل جماهيري في اليونان يوم 28 يوليو الجاري.