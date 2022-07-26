فن ومشاهير

مصطفى كامل بتصريح يصدم جمهور شيرين.. “محدّش يستبعد أنها ترجع لـ حسام حبيب”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان مصطفى كامل ضيفاً على برنامج “الترابيزة” المذاع على قناة “الشمس” الفضائية، حيث علّق على أزمة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، مشيراً إلى أن من الممكن أن تعود شيرين إلى حسام رغم كل الخلافات والأزمات القائمة بينهما.

وقال مصطفى كامل: “شيرين عبد الوهاب اللي في قلبها على لسانها، وعايز أكلّمها أطبطب عليها، ومحدّش يستبعد أنها ترجع لـحسام حبيب”. وأضاف: “أنا بحب شيرين عبد الوهاب جداً، وهي بكت لما مشيت من النقابة… وبدايتها الفنية كانت معايا”.

وطالب نقيب المهن الموسيقية الأسبق، بدخول الأجهزة الرقابية، نقابة الموسيقيين، إذ أشار إلى أن النقابة فيها كل أنواع الفساد، ولا بد من القضاء على الفساد المستشري فيها.

ووجّه رسالة الى المسؤولين، قال فيها: “بطالب بدخول الأجهزة الرقابية نقابة الموسيقيين… فالنقابة فيها كل أنواع الفساد، وعندي مكالمات مسجلة من نجوم كشفوا الفساد في النقابة.. وأتمنى أن تلقى دعوتي استجابة”.

وكشف مصطفى كامل أن مغنّي المهرجانات حمو بيكا تعرض لظلم كبير من مجلس نقابة المهن الموسيقية، ولا بد من إيجاد حل لأزمته.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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