محمد نور بأغنية جديدة مع لايف ستايلز ستوديوز.. صورة من الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” عن استعدادها لطرح أغنية جديدة للفنان المصري محمد نور بعنوان “ياه”، لتكون بمثابة هدية للجمهور في موسم الصيف.

ونشر حساب “لايف ستايلز ستوديوز” بموقع “تويتر” صورة من كواليس فيديو كليب أغنية “ياه” للفنان محمد نور الذي يتم تصويره في العاصمة المجرية بودابست مع المخرجة بتول عرفة.

وأرفق حساب الشركة، صورة محمد نور بتعليق شوّق الجمهور للكليب وجاء فيه: “من كواليس تصوير أغنية ياه للفنان محمد نور في العاصمة المجرية بودابست، والكليب من إخراج بتول عرفة”.

يذكر أن محمد نور كان قد أصدر أنجح أغنياته مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعنوان “جاني في ملعبي” في آب/أغسطس من العام 2020، وحققت الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة على قناة الشركة بموقع “يوتيوب”.