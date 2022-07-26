“أحلى سهرة مع ملكة المسرح”.. ميريام فارس في قبرص بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش ملكة المسرح ميريام فارس حالة من النشاط الفني الاستثنائي، إذ يزدحم جدول حفلاتها لموسم صيف 2022 بعدد من السهرات الفنية في أكثر من بلد عربي وأجنبي، كانت قد بدأتها في بلدها لبنان في شهر يوليو الجاري.

وسيكون لـ ميريام فارس خلال الأيام المقبلة لقاء مع الجالية العربية في قبرص، إذ تحيي حفلًا ساهرًا يوم السبت 6 آب/أغسطس المقبل في فندق “الميريت رويال”.

وعبّرت ميريام عن حماسها للقاء الجمهور في قبرص فقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “لاقونا بأوتيل الماريت في قبرص التركية بتاريخ ٦ آب ٢٠٢٢ لتقضوا أحلى سهرة مع ملكة المسرح ميريام فارس”.

على صعيد آخر، تواصل ملكة المسرح حصد نجاح أحدث أعمالها الفنية، أغنية “هذا الحلو“، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 40 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “هذا الحلو” هي من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع،ميكس وماسترينج حسام الدين.