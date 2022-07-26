إطلالة تفيض أنوثة وإثارة لـ مايا دياب باللون الزهري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة من جلسة تصوير عقدها، وتألقت فيها بإطلالة كاجوال مميّزة حيث ارتدت بنطلون لامع مع كروب توب من اللون الزهري ونسقت مع إطلالتها قميص شفاف من نفس اللون.

واعتمدت مايا في صورها الجديدة على تسريحة طبيعية أبرزت وجهها لتشع عينيها بمكياج دخاني ورموش كثيفة منحتها سحراً، كما اعتمدت على احمر الشفاه باللون الزهري الجذاب الذي أضفى المزيد من الأنوثة عليها.

ولاقت إطلالة مايا دياب متابعيها عبر مواقع التواصل، إذ تفاعلوا مع الصور بشكل واسع وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “عيش أحلى سنين”، كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة، وهي أغنية إيقاعية باللهجة المصرية تحمل بمضمونها رسالة حب وفرح وأجواء تتناسب مع فترة الصيف التي نعيشها حاليًا.

أمّا فيديو “عيش أحلى سنين”، فصورته مايا مع المخرج رجا نعمة بأجواء تناسب الأغنية في عدّة مناطق بحرية في لبنان.