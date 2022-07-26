شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى My Girlfriend للمخرجة كوثر يونس يشارك فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان فينسيا السينمائى فى دورته الـ79 عن مشاركة الفيلم المصرى My Girlfriend للمخرجة كوثر يونس فى مسابقة الأفلام القصيرة فى قسم Orizzonti.

المخرجة كوثر يونس هى إحدى المخرجات الشابات الواعدات التى حققت نجاحا منذ فيلمها الأول وأثبتت قدرة ورؤية سينمائية وشخصية داخل الوسط السينمائى، وهى مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائى فى المعهد العالى للسينما فى القاهرة، وحظى فيلمها الأبرز "هديّة من الماضى" بإشادة واسعة من النّقّاد فى مختلف المهرجانات السينمائية المحلّية والدوليّة، وكان الأوّل، وهى إحدى مؤسسات مبادرة "راويات" وهى مبادرة تشاركت فى تأسيسها مع مخرجات ناشئات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشّتات بهدف تصوّر مشهد جديد على مستوى المنطقة وخارجها، ومع نموّ المبادرة سيَسعينَ كل المشاركات فيها إلى توليد مساحات للتّواصل والدّعم ورعاية الأصوات السينمائية النّسائية الجديدة .

وفي سياق متصل اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 79 النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.

جوليان مور من مواليد شهر ديسمبر 1960 في كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، كان والدها بيتر مور سميث يعمل في الجيش الأمريكي وكانت والدتها أني محللة نفسية من أصل أسكتلندي.

عشقت جوليان مور القراءة وشاركت في مسرحيات المدرسة ونصحتها معلمتها أن تمتهن مهنة التمثيل ، ولم يعارض والدي جوليان مور أمر التمثيل لكن طلبا منها استكمال دراستها الجامعية وبالفعل التحقت بجامعة بوسطن وتخرجت منها عام 1983. بعد تخرجها انتقلت جوليان مور لنيويورك وعملت كنادلة في البداية ثم شاركت في أحد حلقات مسلسل (The Edge of Night) عام 1983.

ونالت عام 1998 ترشيح لجائزتي الجولدن جلوب والأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم (Boogie Nights) وفي عام 2000 نالت جوليان مور ثاني ترشيح لها لجائزة الجولدن جلوب ولكن هذه المرة كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم (An Ideal Husband) أيضًا عام 2000 شهد ترشيح أخر لجوليان مور حيث رُشحت لجائزتي الجولدن والأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في فيلم (The End of the Affair).