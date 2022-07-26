شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ ينضم لأبطال مسلسل "بابا المجال" لـ مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمود حافظ إلى قائمة ابطال مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر أن ينافس به في السباق الرمضانى المقبل 2023، وهو من قصة وإخراج أحمد خالد موسى، حيث تعاقد حافظ على المسلسل أمس ليكون ثالث المنضمين لفريق العمل.

وكانت شركة كامل أبوعلى قد تعاقدت مع الفنانة ياسمين رئيس لتجسد دور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان، كما تعاقدت الشركة مع الفنانة القديرة سوسن بدر الأيام الماضية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن باقى فريق الممثلين خلال الأيام المقبلة فور التعاقد معهم مباشرة .

أحمد خالد موسى مشغول حالياً بتصوير مسلسل "مهب الريح" بطولة النجوم هند صبرى وماجد المصرى وإياد نصار، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف والشباب، وهو المسلسل المأخوذ عن المسلسل الامريكى THE GOOD WAIF، وهو مسلسل مكون من 45 حلقة، وسيتم عرضه على 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة .

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

يشار إلى أن محمود حافظ ينتظر عرض فيلمه الجديد "خطة مازينجر" مع الفنانة ياسمين رئيس، ومصطفى خاطر وحمدى المرغنى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من إخراج رامى رزق الله.