شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر مع يحيى الفخرانى: أجمل صورة اتصورتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها برفقة الفنان يحيى الفخرانى، على حسابها الشخصى على موقع إنستجرام وعلقت عليها بـ"أنا والعسل يا ناس، أجمل صورة اتصورتها لما تتصور مع الفنان والإنسان والمثقف والمبدع والخلوق والفن الجميل، الدكتور يحيى الفخرانى.. رحلة عطاء دائم وخالد ومستمر للفن".



يحئ الفخراني و نجلاء بدر

وتستأنف نجلاء بدر، تصوير مشاهدها في فيلم "حظك اليوم" الذى كان يحمل اسم "ليلة غيرعادية" قبل تغييره، حيث صورت نجلاء عددا من مشاهدها خلال الفترة الماضية، وحصلت على إجازة وعادت للتصوير مرة أخرى بعد العيد.

الفيلم بطولة كريم قاسم، نجلاء بدر، هدى المفتى، طه دسوقى، أوتاكا، ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج أحمد بيلى في أولى تجارب بيلى الروائية الطويلة بعد عدة أفلام روائية قصيرة شاركت فى مهرجانات كبرى، وحصدت على جوائز عديدة، تدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدى أكشن، خلال ليلة واحدة يمر خلالها الأبطال بمغامرات وأحداث مثيرة.

يذكر أن نجلاء بدر قدمت فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "بابلو" تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمود حجازى، حسنى شتا، غفران، دارين حداد، أمينة مغربى، ساندى على، دنيا سامى، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.