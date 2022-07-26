شكرا لقرائتكم خبر عن سيد خاطر: فترة الستينيات مرحلة ازدهار المسرح المصرى دون سرقات أو اقتباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان والمخرج المسرحى الكبير سيد خاطر الأستاذ بأكاديمية الفنون، إن فترة الستينيات هى أهم مرحلة لإزدهار المسرح المصرى بدون سرقات أواقتباس فقد خرجت كل الموضوعات من هموم المرحلة وتداعياتها.

وأضاف : عندما نقوم برصد فكرة ارتباط وتعلق المسرح بفترات سياسية واجتماعية وثقافية، سنجد أن علماء الاجتماع دائما مايربطون بين الفن والاجتماع، وعندما يتم رصد تلك الفترة نجد أن سنوات قيام الثورة وتطور وسائل الدعاية للثورة كانت عن طريق المسرح أولا في ظل قلة الوسائل الإعلامية في ذات الوقت.

وأضاف : مرحلة الستينات كانت مزدهرة جدا وكانت بداية رصيد مصر المسرحي وفي مرحلة الستينيات كانت دون سرقات ودون اقتباس، مثل روايات نجيب محفوظ التي عرضت على المسرح المصري، لأنه للأسف المخرجون المصريون يعتنقون مبادئ الإخراج الأجنبي وليس بينهم صاحب منهج، و ليس لدي المسرح المصري الفيلسوف المسرحي، وحتى فترة ازدهار المسرح في الستينيات لم تنتج الفيلسوف المسرحي، وهذا يشير إلى أننا مازلنا حتى الآن نحبو في مناهج المسرح.