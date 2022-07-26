شكرا لقرائتكم خبر عن عليا وحسن شاكوش يحييان حفلاً غنائيا فى الساحل الشمالى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة عليا حفلاً غنائياً بعد غد الخميس الموافق فى الساحل الشمالى ضمن حفلات صيف 2022، ومن المقرر أن تغنى أغانيها "أنا حظك"، "روق علينا" وعدد آخر من الأغانى، ومن المقرر أن يشارك فى الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ويشهد الحفل مفاجأة تقديم ديو يجمع عليا وشاكوش.





عليا وحسن شاكوش يحيان حفلا غنائياً فى الساحل

وطرحت عليا مؤخراً أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أنا حظك" على موقع يوتيوب وتخطت مشاهداتها مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات محمد نصار، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، جيتار مصطفى أصلان، بيز جيتار أحمد رجب، أكورديون وائل النجار، ناي محمد عاطف وطبلة أحمد عيادي.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا حظك..أنا حظك ونادالك أنسى يكونلي بدالك.. مين ييجي في جمالك ده أنا كملت الناقص بيك.. تأمر وانت مكانك تيجي الدنيا عشانك.. ده في عقلك وجناتك قلبي بيجري في ثانية عليك.. أنا عاجناك خابزاك حفظاك عارفاك فاقساك ومربيك.. لأنا دارساك حساك لمساك عاشقاك ميت فيك.. الوحدة معاك عاجباني مش عايزة الناس انا تاني".

وكانت الفنانة عليا قد طرحت سابقاً أغنية "روق علينا" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أول تجربة إخراجية لها في عالم الفيديو كليب، وحققت الأغنية نجاحاً لافتاً، كما قدمت قبل ذلك ديو غنائي تامر حسني في أغنية "اطمن" احدى أغاني ألبوم "اخترت صح".

وتعمل عليا حالياً على تسجيل عدد من الأغانى الجديدة لطرحها تباعاً خلال الفترة المقبلة، حيث قررت طرح الأغانى بشكل سينجل كل فترة حسب الخطة التي وضعتها، إضافة إلى نيتها في تصوير أكثر من أغنية على طريقة الفيديو كليب.