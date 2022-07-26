منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها ال 40

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:50 مساءً - وجهت الفنانة ” منة شلبي ” رسالة إلى متابعيها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها ال 40 .

وقدمت منة شلبي في رسالتها الشكر لكل من حرص على تهنئتها بعيد ميلادها الذي يوافق 24 يوليو سواء من زملائها واصدقائها بالوسط الفني وجمهورها ومتابعيها .

فكتبت في منشور لها : ” عندما أتقدم في العمر في كل عام يمر، لا أشعر أنني أكبر أو أسوأ وهذا أمر غريب لأنه عكس طبيعة المرأة ” .

وتابعت : ” أشعر أنني محظوظة تماماً وأصغر في العمر مع قلب وعقل أكثر حكمة وأقرب إلى نفسي الأصلية .. أنا محظوظة وممتنة لوجودكم جميعاً في حياتي ” .

وأضافت منة شلبي : ” أتمنى الرد على كل شخص منكم وأوجه له الشكر .. وأشكر كل من أعطاني دقيقة في يومي للكتابة أو النشر أو جعلني أشعر بأنني محبوبة ومحظوظة .. أنا ممتنة لوجودكم جميعا في حياتي، شكراً لكم جميعاً والكثير من الحب لكم ” .