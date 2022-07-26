كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:50 مساءً - احتفل الموزع الموسيقي المصري ” حسن الشافعي ” بعيد ميلاد زوجته اللبنانية ” زينة نطوط ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتضمن المنشور صورة لحسن الشافعي تجمعه بزوجته في ظهور نادر لها على مواقع التواصل .. وكتب في تعليقه عليها : ” يوم ميلاد سعيد لزوجتي، أعز أصدقائي ” .
وتابع : ” أشكرك على إضافة دفقة من الألوان إلى حياتي .. أحبك أكثر مما يمكن أن تعبر عنه الموسيقى .. شكرًا لكونك أنت ” .
ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشار البعض منهم في تعليقاته إلى وجه الشبه الكبير بين حسن الشافعي وزوجته زينة نطوط .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” زوجتك تشبهك،فكرتها أختك ” و ” في شبه كبير ماشاء الله ” و ” نفس العيون افتكرتها أخته ” وغيرها .
يذكر أن الموزع حسن الشافعي كان قد تزوح من زينة نطوط في عام 2013 .. ولديهما إبنتان الأولى (نادين) والتي رزقا بها بأواخر عام 2015 والثانية (عاليا) وولدت في عام 2018 .
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لزوجة حسن الشافعي اللبنانية .. والمتابعون عن وجه الشبه بينهما : ” فكرتها أختك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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