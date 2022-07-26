شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تتمنى الشفاء العاجل لـ جورج وسوف: سلامتك يا أبو وديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنت النجمة نجوى كرم الشفاء العاجل لسلطان الطرب جورج وسوف، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة لحمية من على الأوتار الصوتية، وغردت نجوى كرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة "سلامتك يا أبو وديع"، ودعا له العشرات من محبيه وجمهوره بالشفاء العاجل.



نجوى كرم

كان قد أعلن سلطان الطرب، جورج وسوف، خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة لحمية من على الأوتار الصوتية ، وطمئن جمهوره على صحته.

وغرد جورج وسوف، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري انا بخير والعملية نجحت الحمد الله إلى اللقاء في الأردن في أغسطس".

ويحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفلاً غنائيًا بالأردن يوم 11 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الفحيص ويقام الحفل على المسرح الرئيسى دير الروم الأرثوذوكس، ويعتبر مهرجان الفحيص هو مهرجان ثقافى فني منوّع يقيمه نادى شباب الفحيص سنويا تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة"، أنطلق المهرجان عام 1990، واستمر دون انقطاع، وتمتد فعاليات المهرجان المتنوعة على مدار الأسبوع في بلدة الفحيص القديمة المعروفة بـ "روس البيادر".

وعاد مؤخرًا المطرب الكبير جورج وسوف ليحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم جدة فى المملكة العربية السعودية، وفاجئ وسوف الجمهور بظهوره بوزن زائد على غير المعتاد، كما استند على عكاز خلال وقوفه على خشبة المسرح.

وغنى سلطان الطرب العديد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث بدأ الحفل بأغنية "الحب الكبير"، ثم أشعل الحفل بأكثر من أغنية من بينها "صباح الفل على العشاق"، وأغنية "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".