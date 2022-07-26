شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تعود للغناء لأول مرة بعد تخلصها من وصاية والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية العالمية بريتني سبيرز استعادت حياتها الطبيعة بعد التخلص من وصاية والدها، والزواج من حبيبها سام أصغرى، لذلك قررت العودة للغناء مرة أخرى لأول مرة منذ الحكم بإنهاء وصاية والدها عليها فى نوفمبر الماضى، وتعود نجمة البوب لجمهورها من خلال دويتو غنائى لأغنية كلاسيكية مع المغني الإنجليزي إلتون جون، حسبما ذكر موقع pagesix.



التون وبريتني

وحسب التقرير، أكد مصدر تعاون بريتني سبيرز مع المغني العالمي إلتون جون لإصدار نسخة جديدة من أغنيته المنفردة "Tiny Dancer" عام 1972، ومن المقرر طرحها الشهر المقبل، وفقًا لما أفاده التقرير الذي كشف أن النجمين التقيا في استوديو تسجيل في بيفرلي هيلز الأسبوع الماضي لتسجيل الأغنية، وكشف المصدر أيضًا أن الفكرة كانت من اقتراح إلتون جون وأعجبت بريتني على الفور.

وعلى جانب آخر كانت النجمة العالمية بريتنى سبيرز أصدرت بيانًا عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، انتقدت خلاله العروض التليفزيونية والأفلام الوثائقية الخاصة بحياتها، وأعربت مغنية البوب ​​عن غضبها، وذكرت أنه لا يوجد نجوم أخرى لتلقى هذا القدر من الضغط القاسى الذى قامت به الأفلام الوثائقية عن حياتها دون إذنها.

وألقت نجمة البوب، البالغة من العمر 40 عامًا، باللوم أيضًا على أمريكا بسبب ما وصفته بـ"البلطجة" عليها على مر السنين، قائلة: "أشعر أن أمريكا قامت بعمل رائع فى إذلالى"، ونشرت بريتنى، بيانها هذا، يوم السبت، عبر حسابها على "إنستجرام"، بعد أن شعرت بالإحباط عقب إعدادها لالتقاط ما وصفته بـ"صورة رخيصة"، إلا أنها حذفته بعد ذلك، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.