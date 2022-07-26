وفاة أحد نجوم فيلم ” Titanic ” بعد صراع مع مرض السرطان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:43 مساءً - توفي مساء يوم الأحد الماضي الممثل البريطاني العالمي ” ديفيد وارنر ” عن عمر ناهز الـ 80 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان .

وكشفت صحيفة ذي صن البريطانية أن ديفيد وارنر كان قد أمضى أيامه الأخيرة في دار دنفيل هولالتي التي تقدم الرعاية الطبية للممثلين والمشاهير والعديد من الشخصيات المرتبطة بالفن والمسرح .

ونعت أسرة الممثل الراحل وفاته في بيان لها جاء فيه : ” بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر .. الفقيد فارق الحياة صباح الـ 24 من يوليو الجاري بعد صراع مع مرض السرطان .. وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية تقبل مرضه بإحساس وكرامة مميزين ” .

يذكر أن النجم ديفيد وارنر الحائز على جائزة إيمي اشتهر بدوره في فيلم ( Titanic ) حيث لعب شخصية سبايسر لوفجوي، الحارس الشخصي لشخصية بيلي زين خطيب “روز” والذي طارد “جاك” أثناء غرق السفينة .

وشارك وارنر الذي عرف بلعب دور الشخصيات الشريرة خلال حياته الفنية في العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية الشهيرة مثل : Titanic و Tron و و The Lost World و Time Bandits وغيرها .