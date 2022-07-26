” آمل ألا أستغرق وقتا طويلا لرؤيتك مرة أخرى ” .. أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الثالثة لوفاة والده

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:43 مساءً - أحيا الفنان ” أحمد الفيشاوي ” الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والده الفنان ” فاروق الفيشاوي ” التي وافقت يوم أمس الخامس والعشرين من يوليو .

فنشر أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بوالده الراحل عبر حسابه على إنستجرام وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن اشتياقه الشديد له وتأثير فراقه عليه .

فكتب قائلا : ” الأمس كانت ليلة صعبة بالنسبة لي، 3 سنوات يا أبي .. أفتقدك، كسرت قلبي .. آمل ألا أستغرق وقتا طويلا لرؤيتك مرة أخرى ” .

وتابع : ” أنت إنسان أسطوري ونجم أسطوري متواضع جدا .. وداعا يا صديقي العزيز، أشكرك على كل شيء سيدي .. الفاتحة عليك إن شاء الرحمن كما كنت دائماً تقول يا حضرت المحترم ” .

يذكر أن الفنان ” فاروق الفيشاوي ” كان قد رحل عن عالمنا في 25 يوليو 2019 بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز ال 67 عاما .