كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:43 مساءً - أحيا الفنان ” أحمد الفيشاوي ” الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والده الفنان ” فاروق الفيشاوي ” التي وافقت يوم أمس الخامس والعشرين من يوليو .
فنشر أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بوالده الراحل عبر حسابه على إنستجرام وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن اشتياقه الشديد له وتأثير فراقه عليه .
فكتب قائلا : ” الأمس كانت ليلة صعبة بالنسبة لي، 3 سنوات يا أبي .. أفتقدك، كسرت قلبي .. آمل ألا أستغرق وقتا طويلا لرؤيتك مرة أخرى ” .
وتابع : ” أنت إنسان أسطوري ونجم أسطوري متواضع جدا .. وداعا يا صديقي العزيز، أشكرك على كل شيء سيدي .. الفاتحة عليك إن شاء الرحمن كما كنت دائماً تقول يا حضرت المحترم ” .
يذكر أن الفنان ” فاروق الفيشاوي ” كان قد رحل عن عالمنا في 25 يوليو 2019 بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز ال 67 عاما .
كانت هذه تفاصيل خبر ” آمل ألا أستغرق وقتا طويلا لرؤيتك مرة أخرى ” .. أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الثالثة لوفاة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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