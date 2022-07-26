كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:43 مساءً - كشف الفنان ” جورج وسوف ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن خضوعه لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية .
وأشار جورج وسوف إلى أنه قد خضع لهذه العملية بعد دخوله إلى مستشفى القديس جاورجيوس الإسبوع الماضي والتي تكللت بالنجاح .
فكتب سلطان الطرب في تغريدته مطمئنا جمهوره على وضعه : ” حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الإسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت ” .
وتابع : ” وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري .. أنا بخير والعملية نجحت الحمد لله .. إلى اللقاء في الأردن في ٨ آب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يعلن خضوعه لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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