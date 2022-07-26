جورج وسوف يعلن خضوعه لعملية جراحية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:43 مساءً - كشف الفنان ” جورج وسوف ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن خضوعه لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية .

وأشار جورج وسوف إلى أنه قد خضع لهذه العملية بعد دخوله إلى مستشفى القديس جاورجيوس الإسبوع الماضي والتي تكللت بالنجاح .

فكتب سلطان الطرب في تغريدته مطمئنا جمهوره على وضعه : ” حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الإسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت ” .

وتابع : ” وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري .. أنا بخير والعملية نجحت الحمد لله .. إلى اللقاء في الأردن في ٨ آب ” .