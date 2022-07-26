ماذا تقول منة شلبي بعد بلوغها الأربعين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الممثلة المصرية منة شلبي بعيد ميلادها الأربعين من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وقالت منة شلبي في منشورها، إنها عندما تتقدم في العمر في كل عام يمر، لا تشعر بأنها أكبر أو أسوأ، واصفةً الأمر بالشعور الغريب الذي لا يتوافق مع طبيعة المرأة، مشيرةً إلى أنها تجد نفسها محظوظة تماماً وأصغر في العمر مع قلب وعقل أكثر حكمة وأقرب إلى نفسها الأصلية، كما أنها محظوظة وممتنة لوجود محبيها في حياتها.

وأضافت الممثلة، قائلة: “أتمنى الرد على كل شخص منكم، وأشكر كل من أعطاني دقيقة في يومي للكتابة أو النشر، أو جعلني أشعر بأنني محبوبة ومحظوظة، شكراً لكم جميعاً.. والكثير من الحب لكم”.

وعلى صعيد الاحتفال بميلادها الأربعين، قامت النجمة المصرية بإعادة نشر مقطع فيديو يجمع أبرز الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، إذ كشف عن تقديمها أكثر من 38 فيلماً و16 مسلسلاً في أكثر من 20 عاماً.

كما تلقت منة شلبي عدة رسائل تهنئة من زملائها وأصدقائها النجوم طوال الأيام الماضية بتلك المناسبة السعيدة، كان من أبرزهم النجمة شيرين، التي نشرت عبر حسابها في “تويتر”، مجموعة صور جمعتهما، وعلقت عليها وكتبت: “كل سنة وانتي ضهري، وأختي اللي أمي ما جبتهاش ربنا يخليكي ليا”.

وكذلك، قام بتقديم التهنئة لها السيناريست المصري تامر حبيب، حيث نشر صورتين تجمعهما، عبر حسابه في “إنستغرام”، واصفاً إياها بالـ”منجاية”.

يُذكر أن آخر أعمال منة شلبي الدرامية كان مسلسل “بطلوع الروح”، الذي عرض في رمضان الماضي 2022، وشاركها بطولته كل من: إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عزب وديامان بوعبود وعادل كرم، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.