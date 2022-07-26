سر توقف مسلسل “الإمبراطور” لأحمد زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف السيناريست المصري بشير الديك، عن أن مسلسل “الإمبراطور” الذي أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن أنه سيقوم ببطولته ليجسد من خلاله السيرة الذاتية للفنان المصري الراحل أحمد زكي، مجهول حتى الآن، بعدما تواصلت الشركة المنتجة للعمل مع أسرته، الذين رفضوا رفضاً قاطعاً تناول سيرته في الساحة الفنية.

يذكر أن العمل كان مقرراً أن يقوم بكتابته السيناريست الراحل وحيد حامد، لكنه آل إلى الديك الذي بدأ كتابته بالفعل. وواجه العمل قبل ظهوره للنور، حالة من الجدل كانت قد أثيرت عقب إعلان محمد رمضان تجسيده لشخصية أحمد زكي، حيث أبدى الكثيرون اعتراضهم على المسلسل، سواء من الجمهور أو من داخل الوسط الفني.

الديك شدد على أنه لن تتم عودة “الإمبراطور” للظهور، إلا بحسم الأمر بين الشركة المنتجة وأسرة أحمد زكي، رغم أنه بدأ في كتابة الحلقات الأولى للعمل.

كما رد على المنتج جمال العدل الذي رفض سابقاً وجود عمل عن أحمد زكي، حيث قال إن حياة الفنان الراحل زاخرة بالحوادث، إذ لم ير الجمهور منه إلا أفلامه، لكن لا يعرف كيف كانت طفولته مع جوانب حياته الشخصية… كما أن حياته فيها صراع يعكس واقعاً اجتماعياً، مبيناً أن كل من يرفض العمل له حريته الخاصة.