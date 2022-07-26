صبا مبارك وظافر العابدين.. هل يشاركان في عمل فني مشترك؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحب الفنان التونسي ظافر العابدين، والفنانة الأردنية صبا مبارك، بالظهور معاً في أي مشروع فني درامي أو سينمائي مقبل.

وقال الفنانان، في تصريحات صحفية، على هامش وجودهما معاً في ندوة “الممثل يعلم.. والشخصية لا تعلم”، التي نظمت على هامش فعاليات “مهرجان عمان السينمائي” في الأردن يوم أمس الإثنين، إنهما ينتظران السيناريو المناسب لكي يجتمعا لأول مرة فنياً.

وأشاد ظافر العابدين بنجومية صبا، فقال: “صبا فنانة مهمة، ولها مكانتها في الساحة الفنية، ولي الشرف أن أقاسمها بطولة أحد الأعمال الفنية المقبلة”.

بدورها، أشادت صبا بظافر، فقالت: “ظافر فنان مهم ترك بصمته الخاصة في كل الأعمال التي ظهر بها، سواءً على صعيد عربي أو عالمي، وأجد أن اجتماعنا الفني في عمل مقبل سيأتي مهما تأخر الوقت”.

يأتي حضور ظافر في المهرجان ترويجاً لفيلمه الأول من إخراجه “غدوة”، حيث شارك الجمهور العرض الأول للفيلم، ولبى طلباتهم بالتقاط الصور معهم.

وقال ظافر، في تصريحات صحافية، إن تغيبه عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي يعود لانشغاله بتصوير الجزء الثالث من مسلسل “عروس بيروت”. وأضاف: “كان من الصعب عليّ التوفيق بين تصوير عملين مختلفين، لأنني أحب التركيز في ما أقدمه بشكل كبير، وأعطي الدور حقه من جميع النواحي، ورغم أنني تلقيت العديد من العروض الدرامية فإنني فضلت التركيز في تصوير الجزء الثالث من المسلسل الذي لاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً فاق توقعاتي”.

وحول تعاونه الأخير في فيلم “العنكبوت” مع الفنان أحمد السقا، قال: “العنكبوت من الأفلام الضخمة إنتاجاً وتمثيلاً، وبه كافة عناصر النجاح التي تجعل أي ممثل يحب المشاركة به، بداية من وجود النجوم الكبار، مروراً بالمخرج الكبير أحمد نادر جلال، والكاتب المتمكن محمد ناير، الذي قدم نصاً محبوكاً، من حيث القصة ومشاهد الحركة”.

ويقدم الفنان، الذي بدأ حياته لاعب كرة قدم محترفاً حتى بلغ الثالثة والعشرين من عمره، في الفيلم شخصية أحد أفراد عائلة جبران، زعيم العصابة التي يعترض مسيرتها شخص مجهول يدعى “العنكبوت”، حيث يدور صراع كبير بين الطرفين خلال أحداث العمل.

بدورها، وجدت صبا في الأردن، لحضور فيلم “بنات عبدالرحمن”، الحائز عدة جوائز عربية وعالمية، في عرضه الأول أمام الجمهور الأردني.

وقالت: “سعيدة جداً لعرض فيلم (بنات عبدالرحمن) في الأردن أخيراً، فهذه هي بلدي وأساس مسيرتي الفنية. شعرت بالدعم والحب من القائمين على المهرجان، وأيضاً من قبل الجمهور الكبير”.

وكانت صبا قد ظهرت، مؤخراً، في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، من مسلسل مارفل “Moon Knight”، بشخصية مستوحاة من الأساطير المصرية القديمة التي يدور الصراع حولها.

وقدمت صبا صوت شخصية (عميمت) آكلة الموتى، التي تخوض صراعاً دموياً حول طريقة تطبيق العدالة في عالمنا المعاصر ضد (كونشو) رب القمر لدى قدماء المصريين، وتوظف (عميمت) جماعة سرية لخدمتها، واستعادة كيانها المادي، بقيادة آثر هارو، الذي يقدم دوره النجم إيثان هوك، وفي جهة خنسو تقف شخصية مغامر أميركي مرتزق يدعى مارك سبكتور، يقوم بدوره النجم أوسكار إيزاك.

وتظهر شخصية (عميمت) في الحلقة السادسة من المسلسل كشخصية غرافيك مصممة ببرامج التحرير، وبينما تقدم صبا صوتها، تقوم الممثلة الشابة صوفيا ألاسير بالأداء الحركي، الذي يتم استخدامه في تحريك الشخصية.

وسبق للنجمة صبا مبارك المشاركة في أعمال عالمية، مثل: سلسلة أفلام الأكشن السويدية Agent Hamilton، كما شاركت في بطولة مسلسل “الاجتياح”، الذي عُرض في 2002، ونال المسلسل جائزة إيمي الدولية عام 2008، وهو العمل العربي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.